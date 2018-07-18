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Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu

BARTIN'da, 15 gün önce kaybolan manav Şükrü Kesgin'in (35) bacakları kesilerek varilin içine konulup ırmağa atılmış cesedi bulundu. Bartın'da pazar yerinde manavda çalışan Şükrü Kesgin, 15 gün önce kayboldu. Kesgin'e ulaşamayan...

Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu
BARTIN'da, 15 gün önce kaybolan manav Şükrü Kesgin'in (35) bacakları kesilerek varilin içine konulup ırmağa atılmış cesedi bulundu.
Bartın'da pazar yerinde manavda çalışan Şükrü Kesgin, 15 gün önce kayboldu. Kesgin'e ulaşamayan ailesi, polise başvurdu. Yapılan aramalara rağmen Şükrü Kesgin bulunamadı. Bugün sabah saatlerinde kentteki Bartın Irmağı'nda tekne turu yapan vatandaşlar, Orduyeri Köprüsü altında varilin içinde bir ceset gördü. Teknede bulunanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kötü kokuların yayıldığı varildeki cesedi sudan çıkarmak için tekneyle yanına gitti. Varil, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yalı mevkiine getirildi, ardından kıyıda bulunan vince bağlanarak sudan çıkarıldı.
Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve polisin yaptığı incelemede, kayıp Şükrü Kesgin'e ait olduğu tespit edilen cesedin bacaklarının dizlerinin altından kesilmiş olduğu belirlendi. Kesilen bacakların da varilde olmadığı görüldü. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şükrü Kesgin'in cesedinin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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