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Kayıp madenci, ormanda ağaca asılı olarak ölü bulundu

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 14 Mart'tan bu yana kayıp olan maden işçisi Abdullah G. (34), ormanlık alanda bir ağaca asılı halde ölü olarak bulundu. Acıpayam'da ormanlık alana öğle saatlerinde mantar toplamaya giden vatandaşlar, ağaca...

Kayıp madenci, ormanda ağaca asılı olarak ölü bulundu
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 14 Mart'tan bu yana kayıp olan maden işçisi Abdullah G. (34), ormanlık alanda bir ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.
Acıpayam'da ormanlık alana öğle saatlerinde mantar toplamaya giden vatandaşlar, ağaca asılı bir erkek cesedi ile karşılaştı. Durum hemen jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çürümeye başlamış olan cesedin 14 Mart'ta kaybolan maden işçisi Abdullah G.'ye ait olduğunu belirledi. 
Bekar olan Abdullah G.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Abdullah G.'nin cesedi  jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

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