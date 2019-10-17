Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Kayıp koyunlarını aramaya gitti, kayalıklarda ölü bulundu
TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kaybolan koyunlarını aramaya çıkan çoban Ali Yazli'nin (60), uçurumun aşağısındaki kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Niksar'a bağlı Akıncı köyünde meydana geldi....
GÜVENLİK 17.10.2019, 10:17
TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kaybolan koyunlarını aramaya çıkan çoban Ali Yazli'nin (60), uçurumun aşağısındaki kayalık alanda cansız bedeni bulundu.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Niksar'a bağlı Akıncı köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan Ali Yazli, sürüden ayrılarak, kaybolan bazı koyunlarını arazide aramaya çıktı. Saatin geç olmasına rağmen çobanın dönmediğini fark eden köylüler, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelerek, arama başlatan ekipler, kayalık alanda el lambasının ışığını fark etti. Işığı takip eden ekipler, yaklaşık 25 metrelik uçurumun aşağısındaki kayalıkta Yazli'nin cansız bedenini buldu. Jandarmanın incelemesi sonrası Yazli'nin cesedi, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Yazli'nin, karanlıkta koyunları ararken, uçurumdan düşüp, öldüğü tahmin ediliyor.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Niksar'a bağlı Akıncı köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan Ali Yazli, sürüden ayrılarak, kaybolan bazı koyunlarını arazide aramaya çıktı. Saatin geç olmasına rağmen çobanın dönmediğini fark eden köylüler, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelerek, arama başlatan ekipler, kayalık alanda el lambasının ışığını fark etti. Işığı takip eden ekipler, yaklaşık 25 metrelik uçurumun aşağısındaki kayalıkta Yazli'nin cansız bedenini buldu. Jandarmanın incelemesi sonrası Yazli'nin cesedi, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Yazli'nin, karanlıkta koyunları ararken, uçurumdan düşüp, öldüğü tahmin ediliyor.
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2