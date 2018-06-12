Kayıp kızını 27 gün sonra oturduğu mahallede buldu

ANTALYA'da kardeşini okuldan almak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İ.D. (17) adlı kız, 27 gün sonra oturduğu mahalledeki gençlerin evinde bulundu. Kızının kendi isteğiyle arkadaşının yanında kaldığını belirten baba A.D., şikayetçi olacağını söyledi.

Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde oturan İ.D., 16 Mayıs günü kardeşini okuldan almak için evden ayrıldı. Genç kızdan bir daha haber alamayan ailesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Bel bölgesinde platin bulunan ve yürüme güçlüğü çeken kızının hayatından endişe eden baba A.D., kendi imkanlarıyla bastırdığı broşürleri mahalledeki her yere astı.

Polisin arama çalışmaları sürürken A.D., kızının aynı mahallede oturan bir gencin yanında kaldığını öğrendi. A.D. dün akşam kızını alarak eve getirdi. Kızını sağ salim bulduğu için çok mutlu olduğunu belirten A.D., "Kızımı günler sonra başına bir şey gelmeden bulduğum için çok mutluyum. Başına her şey gelebilirdi. Çok rahatladım" dedi. Kızının mahalledeki gençlerin yanında kendi isteğiyle kaldığını vurgulayan A.D., şikayetçi olacağını söyledi.



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