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Kayıp kişi başından vurulmuş halde bulundu

DENİZLİ'de ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı 32 yaşındaki Veli Çandır'ın cesedi, 1 gün sonra bugün otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. İlk belirlemeye göre Çandır'ın, av tüfeğiyle intihar ettiği sanılıyor....

Kayıp kişi başından vurulmuş halde bulundu
DENİZLİ'de ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı 32 yaşındaki Veli Çandır'ın cesedi, 1 gün sonra bugün otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. İlk belirlemeye göre Çandır'ın, av tüfeğiyle intihar ettiği sanılıyor.
Çamlık Mahallesi'ndeki pazaryerinde peynir satan, evli ve 1 çocuk babası Veli Çandır için ailesi, dün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi ve polisin arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Ancak kötü haber, denetim yapan Pamukkale Belediyesi Zabıta ekiplerinin, Karakurt Mahallesi'nde tarla yolunda, 35 HAY 81 plakalı otomobilin içinde, sürücü koltuğunda başından vurulmuş Çandır'ın cesedini bulmasıyla duyuldu. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri güvenlik şeridiyle çevrildikten sonra polisler inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre; Çandır'ın, otomobilde bulunan av tüfeğiyle intihar ettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çandır'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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