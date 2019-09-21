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Kayıp Kıbrıs gazisi ölü bulundu
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, 4 gün önce bahçe sulamak için evden çıkan ve geri dönmeyen Kıbrıs gazisi Aziz Gündüz (63), dere kenarında ölü bulundu. Maden ilçesine bağlı Akboğa köyünde oturan Kıbrıs gazisi alzheimer hastası Aziz Gündüz,...
GÜVENLİK 21.09.2019, 13:18
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, 4 gün önce bahçe sulamak için evden çıkan ve geri dönmeyen Kıbrıs gazisi Aziz Gündüz (63), dere kenarında ölü bulundu.
Maden ilçesine bağlı Akboğa köyünde oturan Kıbrıs gazisi alzheimer hastası Aziz Gündüz, bahçe sulamak için Çarşamba günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Gündüz'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirip kayıp başvurusunda bulundu. Gündüz'ün bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerinin katımıyla arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, bu sabah saatlerinde ekiplerin arama çalışmasında Gündüz'ün oturduğu köyün 3 kilometre uzağındaki dere kenarında cesedi bulundu.
Sağlık ekiplerince Gündüz'ün cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Maden ilçesine bağlı Akboğa köyünde oturan Kıbrıs gazisi alzheimer hastası Aziz Gündüz, bahçe sulamak için Çarşamba günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Gündüz'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirip kayıp başvurusunda bulundu. Gündüz'ün bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerinin katımıyla arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, bu sabah saatlerinde ekiplerin arama çalışmasında Gündüz'ün oturduğu köyün 3 kilometre uzağındaki dere kenarında cesedi bulundu.
Sağlık ekiplerince Gündüz'ün cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
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