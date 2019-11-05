Kayıp kanser hastasının cesedi, uçurumun 160 metre derinliğinde bulundu

ANTALYA'da, ailesine intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktıktan sonra ortadan kaybolan kanser hastası Hakan G.'nin (31), 11 gün sonra Güver Uçurumu Kanyonu'nda cansız bedeni bulundu. Uçurumun 160 metre derinliğindeki ceset, AFAD ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla çıkartılabildi.Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan işsiz Hakan G., 25 Ekim Cuma sabahı, 07 BUR 94 plakalı motosikletiyle evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Sosyal medya hesaplarını kapatan Hakan G., ailesine de intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktı. Ses kaydında, "Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız" diyen Hakan G.'nin ailesi, polise 'kayıp' başvurusunda bulundu.DAHA ÖNCE 3 KEZ İNTİHARA KALKIŞTIAilenin başvurusu üzerine polis ekipleri, daha önce iki kez bileklerini keserek, bir kez de çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığı belirtilen Hakan G.’yi bulmak için çalışma başlattı.MOTOSİKLETİ BULUNDUPolis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Hakan G.’ye ait motosiklet, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu Kanyonu mevkisinde ormanlık alanda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosiklette inceleme yaptı. Bölgede arama yapan ekipler, Hakan G.’den bir iz bulamadı. Motosiklet, detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.CESEDİ DRONE İLE BULUNDUPolis ve AFAD ekipleri, motosikletin bulunduğu bölgede bugün eğitimli köpekler ve drone ile arama yaptı. Hakan G.’nin, saat 11.00 sıralarında Güver Uçurumu Kanyonu'nda, 160 metre derinlikte cansız bedeni, drone ile görüntülendi. AFAD ekipleri, cesedin bulunduğu yere inebilmek için özel düzenek kurdu. Hakan G.’nin cesedi sedyeye alınarak, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda yukarı çıkartıldı.TEYZENİN FERYADIHakan G.’nin cesedi cenaze aracına konulurken teyzesi Sunay Çayır, "Hakan buna binemez, Hakan için çok erken. Hakan bunu niye yaptın" diye gözyaşı döktü.Hakan G.’nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.