Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ... Türkiürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
ürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...

Kayıp kadının yanmış cesedi bulundu

TRABZON'un Araklı ilçesinde sabah saatlerinde ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine bölgede arama çalışması yaptığı H.K., oturduğu evin yakınlarındaki kayalıklarda yanmış halde ölü bulundu. İlçenin Taşgeçit Mahallesi'nde...

Kayıp kadının yanmış cesedi bulundu
TRABZON'un Araklı ilçesinde sabah saatlerinde ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine bölgede arama çalışması yaptığı H.K., oturduğu evin yakınlarındaki kayalıklarda yanmış halde ölü bulundu.
İlçenin Taşgeçit Mahallesi'nde oturan H.K.'ya ailesi, sabah saatlerinden itibaren ulaşamaması üzerine çevrede yakınlarıyla birlikte arama çalışması yaptı. Arama çalışmaları sırasında H.K.'nın evinin yaklaşık 200 metre uzağındaki kayalık alanda bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler yanına gitti. Hareketsiz halde yatan kadının H.K. olduğu belirlenirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, H.K.'nın yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından H.K.'nın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının ihtihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328