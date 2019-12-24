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Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu
KÜTAHYA’da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan Havva Kalkan’nın (31), Bahçelievler Mahallesi’nde trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Bahçelievler Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte saat 09.00 sıralarında...
GÜVENLİK 24.12.2019, 14:13
KÜTAHYA’da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan Havva Kalkan’nın (31), Bahçelievler Mahallesi’nde trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Bahçelievler Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte saat 09.00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, raylar üzerinde parçalanan kadın cesedini gördü. Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan Havva Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Kalkan’ın cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Bahçelievler Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte saat 09.00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, raylar üzerinde parçalanan kadın cesedini gördü. Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan Havva Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Kalkan’ın cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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