Kayıp kadının baraj gölünde cesedi bulundu

ÇORUM’da dünden beri kayıp olan Safiye Şanlı'nın cansız bedeni(65), Çomar Baraj Gölü'nde bulundu.Çomar Baraj Mevkii'ne balık tutmak için gelen vatandaşlar, göl yüzeyinde bir ceset olduğunu fark etti. Durum hemen jandarmaya bildirildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan cesedin dün çıktığı evine dönmeyen ve kayıp başvurusu yapılan Safiye Şanlı'ya ait olduğu belirlendi.Şanlı'nın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Safiye Şanlı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

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