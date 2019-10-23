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Kayıp kadını, eşinin yakarak öldürdüğü ortaya çıktı (2)
TUTUKLANDI Kayseri'de, kayıp ihbarında bulunduğu eşini yakarak öldürdüğü ortaya çıkan ve polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Osman Yalçınkaya, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
GÜVENLİK 23.10.2019, 16:28
TUTUKLANDI
Kayseri'de, kayıp ihbarında bulunduğu eşini yakarak öldürdüğü ortaya çıkan ve polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Osman Yalçınkaya, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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