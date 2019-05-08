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Kayıp kadın ölü bulundu

Feyzi DAVULCU/UŞAK, () - UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde koyunlarını otlatmaya çıkan ancak evine dönmeyen Gülşen Gündüz (60), arazide ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Gündüz'ün, kalp krizi sonucu öldüğü...

Kayıp kadın ölü bulundu

Feyzi DAVULCU/UŞAK, () - UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde koyunlarını otlatmaya çıkan ancak evine dönmeyen Gülşen Gündüz (60), arazide ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Gündüz'ün, kalp krizi sonucu öldüğü sanılıyor.
Sivaslı'nın Eldenizli Köyü'nde yaşayan Gülşen Gündüz, dün öğle saatlerinde koyunlarını otlamak için araziye çıktı. kşam eve dönmeyen Gündüz'ün yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ile köylülerin gece boyunca aralıksız süren arama-kurtarma çalışmalarından bu sabah üzücü haber geldi. Gündüz, Eldenizli Köyü'ne yaklaşık 4 kilometre mesafedeki arazide ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Gündüz'ün cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Gündüz'ün kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde durulurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

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