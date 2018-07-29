Kayıp kadın baygın halde bulundu

ISPARTA'da dün bağ evinden çıkıp kaybolan Hatice Aybay (80) bu sabah başka bir bağ evinin yakınlarında baygın halde bulundu.

Isparta- Eğirdir yolu üzerindeki bir bağ evinden dün saat 15.30 sıralarında kaybolan Hatice Aybay'dan haber alınamadı. Yakınlarının haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Gece boyunca devam eden aramalardan sonuç elde edilemedi.

Bugün devam eden aramalar sonunda Hatice Aybay, sabah başka bir bağ evinin yakınlarında baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Hatice Aybay tedaviye alındı. Hatice Aybay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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