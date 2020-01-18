Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde geçen yıl ocak ayında yaşanan hortum felaketinde kaybolan ve hala bulunamayan Kader Buse Acar’ın (20) acılı babası, kızının doğum günü için sosyal medyadan paylaştığı video ile yürek burktu.Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O günden sonra yapılan tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. 18 Ocak doğum günü olan Kader Buse Acar’ın babası bu akşam kızının kaybolduğu Ağva Deresi’nin yanına giderek buradaki taşlık alana gül bıraktı. Daha önce de oğlu Ozan’ı trafik kazasında kaybeden acılı baba, ikinci gülü de oğlu için aldığını belirttiği duygu dolu bir videoyu da sosyal medya sayfasından paylaştı. Videolu paylaşımı sırasında gözyaşlarına boğulan babanın bu feryadı büyük üzüntüye neden oldu.‘BABACIĞIM HADİ GEL ARTIK’Acılı baba Ahmet Acar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Güzel kızım ben derede mi kutlayacağım doğum gününü? Ben yetkilileri çağırıyorum buraya. Bu derede benim kızımın bir Suriyeli kadar değeri yok mu? Sana iki tane gül aldım. Biri Ozan’a birisini de o dereye koydum. Senin bu doğum gününde seni anıyorum kızım. Babacığım hadi gel artık. Rabbim seni bana verir inşallah. Verir çocuğum verir. Verir yavrum. Güzel kızım, her zaman ben sana gül alırdım. İstediğin pastayı alırdım. Hediyelerini alırdım. Doğum günü hediyelerini alırdım. Artık gel artık çocuğum gel. Gel yavrum gel. Ben bu derelere gül mü koyacağım? Senin bugün 18 Ocak doğum günün çocuğum. Doğum günün gel çocuğum, gel yavrum gel. Gel bir tanem gel. Gel de artık bitsin. Niye söz dinlemedin? Gelmeseydin ya 24 Ocak’ta buraya, gelmeseydin ya çocuğum. Otursaydın ya evimizde. Bir dediğini iki yapmadım ben çocuğum senin. Bir dediğini iki yapmadım. Yavrum güzel kızım ağlatma beni. Ağlatma, ağlatma” dedi.‘BENİM YAŞAMA SEVİNCİM ARTIK BİTTİ’Baba Ahmet Acar, 21. yaşına giren kızının odasında üzerine 21 mum yaktığı pasta ve çeşitli yiyecekler koyarak, yine gözyaşları arasında başka bir video çekti. Videoda kızının eşyalarını görüntüleyen Ahmet Acar, "Benim yaşama sevincim artık bitti. Senden bu kitapların kaldı, elbiselerin, güzel yatağın kaldı. Seni derede aramaktan usanmadım, bıkmadım. Arıyorum ben seni her zaman. Arıyorum güzel kızım. Bugün 21 tane mum yaktım. Bugün 21 yaşına bastın. Senin doğum gününü 21 mum yakarak mı kutlayacağım? Gel artık yavrum, gel. Bugün senin doğum günün” ifadelerini kullandı.