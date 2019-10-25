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Kayıp Kaan, parkta ölü bulundu
RİZE'de, dün sabahtan beri haber alınamayan lise öğrencisi Kaan Ö.'nün (16), sahildeki parkta, cansız bedeni bulundu. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Kaan Ö.'nün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kent merkezinde...
GÜVENLİK 25.10.2019, 21:26
RİZE'de, dün sabahtan beri haber alınamayan lise öğrencisi Kaan Ö.'nün (16), sahildeki parkta, cansız bedeni bulundu. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Kaan Ö.'nün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kent merkezinde oturan Güneysu Fen Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Kaan Ö.'den, dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaan Ö.'ye ulaşmaya çalışan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri Kaan Ö.'yü bulmak için çalışma başlatırken, ailesi ve arkadaşları da sosyal medya üzerinden lise öğrencisinin fotoğraflarını paylaşıp görenlerin kendileriyle irtibata geçmesini istedi. Ancak Kaan Ö., tüm çabalara rağmen bulunamadı.
Bugün akşam saatlerinde, sahilde yürüyen bir kişi, parkta hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlenirken, polisin yaptığı incelemede cesedin Kaan Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Kaan Ö.'nün başında kurşun izine rastlandı, yanında da tabanca bulundu.
Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polisin yaptığı incelemeler sonucunda Kaan Ö.'nün intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
Kent merkezinde oturan Güneysu Fen Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Kaan Ö.'den, dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaan Ö.'ye ulaşmaya çalışan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri Kaan Ö.'yü bulmak için çalışma başlatırken, ailesi ve arkadaşları da sosyal medya üzerinden lise öğrencisinin fotoğraflarını paylaşıp görenlerin kendileriyle irtibata geçmesini istedi. Ancak Kaan Ö., tüm çabalara rağmen bulunamadı.
Bugün akşam saatlerinde, sahilde yürüyen bir kişi, parkta hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlenirken, polisin yaptığı incelemede cesedin Kaan Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Kaan Ö.'nün başında kurşun izine rastlandı, yanında da tabanca bulundu.
Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polisin yaptığı incelemeler sonucunda Kaan Ö.'nün intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
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