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Kayıp işletmeci, 8 ay sonra bağ evi bahçesinde gömülü bulundu (2)- Yeniden
TEKİRDAĞ'da, 8 aydır kayıp olan kafeterya işletmecisi Bülent Gören'in (47), sevgilisi ve onun kardeşi tarafından öldürüldüğü ve cesedinin Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Nadırlı köyünde bağ evinin bahçesinde gömüldüğü...
GÜVENLİK 31.10.2019, 22:10
TEKİRDAĞ'da, 8 aydır kayıp olan kafeterya işletmecisi Bülent Gören'in (47), sevgilisi ve onun kardeşi tarafından öldürüldüğü ve cesedinin Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Nadırlı köyünde bağ evinin bahçesinde gömüldüğü belirlendi. Polis, bahçede yaptığı aramada Gören'in cesedini buldu.
Tekirdağ sahilinde kafeterya işletmeciliği yapan Bülent Gören, 8 ay önce kayboldu. Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu işletmeci tüm aramalara rağmen bulunamadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, Gören'in yakınlarının ifadelerini başvurdu. Polis, çelişkili ifadeler veren Bülent Gören'in eşi ve Gören'in isimleri henüz öğrenilemeyen sevgilisi ile onun kardeşini gözaltına aldı. Şüphelilerden sevgili ve onun kardeşi Gören'i öldürdüklerini ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde bulunan bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Polis, gösterilen bağ evi bahçesinde yaptığı aramada Gören'in cesedine ulaştı. Gören'in cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Tekirdağ sahilinde kafeterya işletmeciliği yapan Bülent Gören, 8 ay önce kayboldu. Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu işletmeci tüm aramalara rağmen bulunamadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, Gören'in yakınlarının ifadelerini başvurdu. Polis, çelişkili ifadeler veren Bülent Gören'in eşi ve Gören'in isimleri henüz öğrenilemeyen sevgilisi ile onun kardeşini gözaltına aldı. Şüphelilerden sevgili ve onun kardeşi Gören'i öldürdüklerini ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde bulunan bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Polis, gösterilen bağ evi bahçesinde yaptığı aramada Gören'in cesedine ulaştı. Gören'in cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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