Kayıp İranlının denizde cesedi bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 gündür aranan İranlı Amir Partowmohadan'ın (87) denizde cansız bedeni bulundu.Günlük tur tekneleri Alanya Marina'dan açıldığı sırada bir tekne kaptanı yaklaşık 100 metre açıkta, kayalıklara yakın bir bölgede erkek cesedinin sürüklendiğini gördü ve durumu liman görevlilerine bildirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine marinaya gelen polis ve sağlık ekipleriyle liman görevlileri cesedin bulunduğu yere zodyak botla giderek kıyıya çıkardı. Kıyıda polis ekiplerinin ilk incelemesinde kafası, sağ kolu ve bacaklarından yaralı olarak bulunan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı.Ekipler kayıp ihbarlarını inceleyerek ölen kişinin kimliğini belirledi. Ölen kişinin 14 Temmuz'da kızı tarafından Cumhuriyet Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunulan İranlı Amir Partowmohadan olduğu belirlendi. Polis, kayıp ihbarı sırasında verilen eşkal ve kıyafet bilgisine dayanarak cesedin kimliğini tespit etti. Ceset adli tıp incelemesi, kesin kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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