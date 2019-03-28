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Kayıp ihbarı yapılan çocuk, kanepenin arkasından çıktı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve her yerde aranan Y.S. (5) adlı kız çocuğu, evinde kanepenin arkasında oyuncaklarıyla oynarken bulundu. Malkara'nın Gazibey Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde...

Kayıp ihbarı yapılan çocuk, kanepenin arkasından çıktı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve her yerde aranan Y.S. (5) adlı kız çocuğu, evinde kanepenin arkasında oyuncaklarıyla oynarken bulundu.
Malkara'nın Gazibey Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde oturan çift, saat 19.30 sıralarında evde göremedikleri kızları Y.S.'nin dışarı çıktığını sanarak her yerde aradı ancak bulamadı. Kızlarının ayakkabılarını da kapı önünde göremeyen ve komşulara haber veren çift, belediyeye de giderek, çocuğunun kaybolduğu yönünde anons yaptırdı. Durumun bildirildiği polis ve zabıta ekipleri de mahalleye giderek, arama çalışması başlattı.
Zaman geçtikçe çocuğun bulunamaması üzerine ilçede, 'çocuk kayboldu', 'çocuk kaçırıldı' söylentileri de yayıldı. Her yerde aranan ve bulanmayan küçük kız, 3 saat sonra ailenin bir yakını tarafından evde kanepenin arkasında ayakkabısı ve oyuncaklarıyla oynarken bulundu. Aile ise çocuğun evde bulunmasının sevincini yaşadı.

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