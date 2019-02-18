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Kayıp Hümeyra'nın gözü yaşlı annesi: Kızım, ne olur geri dön

BURSA'da 2 gün önce arkadaşıyla gezmeye çıktığı iddia edilen Hümeyra Kuman'dan (14) bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı anne Zakire Kuman, "Kızım, annene acıyorsan, üzülüyorsan, ne olur geri dön" diyerek Hümeyra'ya çağrıda...

Kayıp Hümeyra'nın gözü yaşlı annesi: Kızım, ne olur geri dön
BURSA'da 2 gün önce arkadaşıyla gezmeye çıktığı iddia edilen Hümeyra Kuman'dan (14) bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı anne Zakire Kuman, "Kızım, annene acıyorsan, üzülüyorsan, ne olur geri dön" diyerek Hümeyra'ya çağrıda bulundu.
Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde oturan Süleyman- Zakire Kuman'ın kızı Hümeyra Kuman, geçen cumartesi günü evden ayrılarak E.S. isimli kız arkadaşının evine gitti. İddiaya göre, gezmek için arkadaşıyla birlikte evden ayrılan Hümeyra'dan bir daha haber alınamadı. Kızına ulaşamayan aile, durumu emniyete bildirdi. Polisin ifadesini aldığı E.S., birlikte gezerken Hümeyra'yı kaybettiğini tüm çabalarına karşın bulamadığını ve gece saatlerinde evine geldiğini söyledi. Polis ve ailenin tüm çabalarına rağmen Hümeyra'ya ulaşılamadı. 2 gündür kızından haber alamayan aile, Hümeyra'yı görenlerin polise haber vermesini istedi.
Hümeyra'nın babası Süleyman Kuman, "Cumartesi günü saat 14.00 gibi evden ayrılmış. E.S. diye bir arkadaşının yanına gidiyor. Oradan ikisi beraber gezmeye gitmişler. E. o gece saat 03.00 gibi eve dönmüş ama kızım hâlâ geri dönmedi. O günden beri kayıp. Gerekli yerlere başvurularımı yaptım. Kızım, neredeysen dön" dedi.
Gözü yaşlı anne Zakire Kuman ise "Cumartesi günü 13.30 gibi işe gitmek için evden çıktım. Arkadaşı E.S. ile görüştüğünü ve onun evine gittiğini söyledi. Şu an E. evinde ama benim kızım evinde değil. Kızım, ne olursun, annene acıyorsan, üzülüyorsan, ne olur geri dön. Başka diyecek bir sözüm yok. Tek dileğim, sağ salim kızımın bulunması" ifadelerini kullandı.

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