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Kayıp gencin tekneden denize atıldığını iddia etti

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 5 yıl önce batma tehlikesi geçiren tekneden denize düşerek kaybolan Cenk Özdoğan'ın (33), yanındaki kişiler tarafından suya atıldığı iddia edildi. Gemlik ilçesi Büyük Kumla İskelesi'nde, 2013 yılının...

Kayıp gencin tekneden denize atıldığını iddia etti
BURSA'nın Gemlik ilçesinde 5 yıl önce batma tehlikesi geçiren tekneden denize düşerek kaybolan Cenk Özdoğan'ın (33), yanındaki kişiler tarafından suya atıldığı iddia edildi.
Gemlik ilçesi Büyük Kumla İskelesi'nde, 2013 yılının Ağustos ayında bir erkek ve iki kadın arkadaşıyla bindiği tekneyle denize açılan Cenk Özdoğan, iddiaya göre, su alarak batma tehlikesi geçiren tekneden düşerek kayboldu. Teknedeki diğer 3 kişi ise kurtuldu. Özdoğan'a tüm aramalara rağmen 5 yıldır ulaşılamadı.
Yıllardır oğlundan haber alamayan Cenk Özdoğan'ın annesi Dudu Özdoğan, özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa katılıp yaşadıklarını anlattı. Bu sırada yayına telefon ile bağlanan ve ismini açıklamak istemeyen bir kişi, Cenk Özdoğan'ı, teknedeki diğer 3 kişinin denize atıp ölüme terk ettiğini iddia etti. Dudu Özdoğan iddialar karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Yayın sonrası ise kayıp gencin ağabeyi Emin Özdoğan, savcılığa giderek dosyanın yeniden açılması için başvuruda bulundu. Ağabey Emin Özdoğan, iddiaların araştırılmasını istedi.

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