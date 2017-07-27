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Kayıp gencin metruk evde cesedi bulundu

AMASYA’da kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Hüseyin Aydıner'in metruk evde cesedi bulundu. Amasya'da 4 günden beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hüseyin Aydıner için polis arama çalışması başlattı. Çalışmalar...

Kayıp gencin metruk evde cesedi bulundu
AMASYA’da kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Hüseyin Aydıner'in metruk evde cesedi bulundu.
Amasya'da 4 günden beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hüseyin Aydıner için polis arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, bugün Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki kullanılmayan ahşap bir evde, mahalle sakinleri tarafından ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, kayıp olarak aranan Hüseyin Aydıner'e ait olduğunu belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Aydıner'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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