Kayıp gencin cesedi su kuyusunda bulundu, tüyler ürperten olay

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir haftadır haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un cesedi, Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusu içinde ayağına taş bağlanmış şekilde bulundu, gencin üvey babası gözaltına alındı. Üvey baba, Ahmet Coşkun'un başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti



ÜVEY BABA SUÇUNU İTİRAF ETTİ



İzmir'in Menemen İlçesi'nde, 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ndeki bir su kuyusunda ölü bulunması ile ilgili sürdürülen soruşturmada tüyler ürperten cinayet ortaya çıktı. Talihsiz gencin cesedinin ayağına taş bağlanmış halde kuyuda bulunması üzerine harekete geçen polis, aile üyelerinin ifadesini aldıktan sonra gencin üvey babası M.M.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.M. ifadesinde, Çoşkun'u keser sapıyla başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.