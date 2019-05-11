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Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu (2)

DERE KENARINDAKİ NAYLON MONT SANILDI Bayburt- Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi...

Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu (2)

DERE KENARINDAKİ NAYLON MONT SANILDI
Bayburt- Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı için yeniden başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Dik ve engebeli yamaçta arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Rize'den gelen polis dalgıçlar derede arama çalışması yaptı.
Arazi şartları nedeniyle güçlükle ilerleyen arama çalışmalarına Ankara Jandarma Arama Kurtarma(JAK) timleri de eşlik edecek. JAK'a bağlı özel donanımlı ekibin uçakla Trabzon'a geleceği buradan da helikopterle bölgeye intikal edip, arama çalışmalarına başlayacağı belirtildi. 
Bu arada drone ile havadan yapılan incelemelerde dere kenarında mavi renkte bir cisim olduğunun fark edilmesi üzerine ekipler bu böleye yoğunlaştı. Gazeteci Nişancı'ya ait mont olduğu sanılan cismin naylon poşet olduğu tespit edildi. 

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