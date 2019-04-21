Kayıp Furkan için iş makineleriyle arazide arama

ERZURUM, () - ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde, 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i (4) arama çalışmaları sürdürülüyor. Küçük Furkan, köy ve çevresi ile yakınından geçen Kocasu'da aranırken, arazi ise iş makineleriyle oyuklar açılarak, tarandı.

Karaçoban ilçesinin Budaklı köyünde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Babasının kapı önüne bıraktığı Furkan'ın, 20 dakikada ortadan kaybolduğu belirtildi. Aile bireyleri ve köylülerin araması sonucu bulunamayan Furkan için jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Köye, jandarmanın yanı sıra AFAD ekibi ve korucular da gönderildi. 100'e yakın jandarma, 20 köy korucusu, 6'sı su altı ve su üstü arama ekibi olmak üzere 22 kişilik AFAD personeli arama çalışması başlattı. Sabah erken saatlerde başlayıp, gece yarılarına kadar sürdürülen çalışmalarda, köydeki ev ile eklentileri tek tek kontrol edildi ve araziler didik didik arandı. AFAD ekibi de eriyen kar sularıyla coşan Kocasu'da hem su altında hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı.

Çalışmalara, 5'inci günde sabah erken saatlerde yeniden başlandı. AFAD'a bağlı su üstü ve su altı arama ekipleri, Kocasu'da aramalarını 10 kilometre daha genişleterek sürdürürken, jandarma da iz köpekleriyle arazideki aramasını sürdürdü. İş makineleriyle de arazide oyuklar açıldı. Kepçenin açtığı oyuklarda Furkan'a ait iz arandı. Acılı aile ise bir an önce çocuklarının bulunmasını isterken, Furkan Yiğit'i arama çalışmaları sürdürülüyor.

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