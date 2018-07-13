Kayıp Evrim'in annesi: Yavrumu kaçırdılar (3)

HAVANIN KARARMASININ ARDINDAN ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi. Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 3 gün önce hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, AFAD ve jandarma ekiplerine köylüler de destek veriyor. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile köylüler, kayıp Evrim Atış'ı bulmak için 15 bin metrekarelik alanı 3 kez taradı. Ekipler, bölgedeki her ağacın altını ve çalılığı kontrol ederken, Evrim ile ilgili ize rastlamadı. Arama çalışmalarında Samsun AFAD'dan gelen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor. Jandarma Arama Kurtarma timi bugün dere kenarında arama yaptı. Havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verildi.

FOTOĞRAFLI