Kayıp Evrim'in annesi: Yavrumu kaçırdılar (2)

JAK TİMİNDEN 20 KİLOMETRELİK DEREDE ÇALIŞMA
Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) bulmak için Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Yenisu Deresi'nde arama çalışması başlattı. JAK timi, Evrim'in son görüldüğü yer olan yayladaki çadıra yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere kenarında çalılıkları taradı. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki Yenisu Deresi'nin tamamının aranacağı öğrenildi.
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JAK TİMİNDEN 20 KİLOMETRELİK DEREDE ÇALIŞMA