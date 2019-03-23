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Kayıp Evrim'den 256 gündür haber yok

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış' tan (3,5), 256 gündür haber alınamıyor. Turhal'ın Yenisu köyünde yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim...

Kayıp Evrim'den 256 gündür haber yok
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış' tan (3,5), 256 gündür haber alınamıyor.
Turhal'ın Yenisu köyünde yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz 2018'de sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama başlatıldı.
Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim'i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, geri döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile babası Burhan Atış, 23 Temmuz 2018'de tutuklandı. Burhan Atış'ın, "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi. Dilek Atış 8 Kasım 2018'de, Burhan Atış ise 4 Ocak'ta serbest bırakıldı.
120 BİN METREKARELİK ALANDA ARAMA YAPILDI
Evrim Atış, bölgede yaklaşık 4 ay boyunca arandı, ancak sonuç alınamadı. Jandarma, AFAD ve JAK timlerinin, arama kurtarma köpekleriyle yaptığı aramalar, 3 Kasım'da sonlandırıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ederken, küçük kızla ilgili şu ana kadar hiçbir iz bulunamadı.

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