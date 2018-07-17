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Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheli adliyede

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde geçen 4 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli G.U. adlı kıza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde barakada tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Çanakkale...

Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheli adliyede
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde geçen 4 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli G.U. adlı kıza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde barakada tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.
Çanakkale Çan'daki evinden çerez almak için çıktıktan sonra ortadan kaybolan G.U., Eskişehir'de polisler tarafından bulunarak annesi S.U.'ya teslim edildi. G.U.'nun, rahatsızlanması üzerine yanında duran TIR ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri anlattığı annesi, kızıyla birlikte İnegöl'de jandarmaya şikayette bulundu
Soruşturma başlatan jandarma, G.U.'yu, aracıyla ormanlık alandaki hayvan çiftliğinde bulunan barakaya götürüp tecavüz ettiği iddia edilen C.Y. ve 8 arkadaşını gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye arka kapıdan alındı. 
İnegöl'de tutulduğu barakadan kaçtıktan sonra otostop çekerek Kütahya'ya, oradan da trenle Eskişehir'e giden ve polisler tarafından bulunan G.U. da savcılıkta uzman eşliğinde ifade verdi. İfadesi sırasında fenalaşan G.U., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. 

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