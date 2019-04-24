Kayıp emekli astsubayın, başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, ekonomik sorunlar yaşadığı belirtilen ve 1 haftadır kayıp olarak aranan emekli astsubay Seçkin K.'nin, otomobilinde başından silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Seçkin K.'nin yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Evinden 1 hafta önce çıkan, 2 çocuk babası, emekli astsubay Seçkin K.'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi. 17 Nisan'dan beri aranan Seçkin K.'nin, dün Adnan Menderes Havalimanı yakınlarındaki boş arazide, park halindeki otomobilinde, silahla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Otomobilin içinde yapılan aramada, tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin, emekli olduktan sonra gayrimenkul işleriyle uğraştığı öğrenilen ve son zamanlarda ekonomik sıkıntılar yaşadığı belirtilen Seçkin K.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Seçkin K.'nin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda otopsisi yapıldı. Daha sonra yakınlarınca teslim alınan Seçkin K.'nin cenazesi, Dikili Mezarlığı'nda toprağa verildi.