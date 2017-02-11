Kayıp diye aranan 2 kişi, PKK'nın bombalı saldırısında ölmüş

TUNCELİ'nin Hozat İlçesi ile Yenibaş Jandarma Karakolu arasında karayolunda, 9 Eylül 2016 tarihinde, sivil plakalı aracın geçişi sırasında teröristlerin patlattığı bombadan, araçta bulunan 1 kişi öldü. Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesi sonucu, kayıp oldukları sanılan araçtaki 2 kişinin de terör saldırısında hayatlarını kaybettikleri belirlendi.Geçen yıl 9 Eylül tarihinde ormanda kesim yapmak üzere Hozat İlçesi'ne bağlı Yenibaş Köyü'ne gelen Mehdin Kayalıalp, Ramazan Mağra ve İsmail Kök, kesim yapılacak alanda keşif yaptıktan sonra Yenibaş Jandarma Karakolu'na geçti. Karakola da bilgi verdikten sonra dönen 3 ortağı taşıyan özel aracın geçişi sırasında, PKK'lılar yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 3 kişiyinin bulunduğu araç, parçalanarak 20 metre uzağa fırladı. Patlama sırasında Ramazan Mağra'nın cesedi bulunurken, cesetleri bulunamayan Mehdin Kayalıalp ve İsmail Kök'ün ise teröristler tarafından patlama öncesi araç durdurularak kaçırılmış olabileceği belirtilmişti. Olay yeri inceleme ekiplerinin topladığı her türlü delil de Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.Malatya Adli Tıp Kurumu uzmanlarının 5 ay süren çalışma sonucu, kayıp olduğu belirtilen İsmail Kök ve Mehdin Kayalıalp'in de patlamada öldüğü ortaya çıktı. Cesetleri küçük parçalara ayrılan Kayalıalp ve Kök ile ilgili Tunceli Valiliği de yazılı bir açıklama yaptı. Yaklaşık 5 aydır kayıp olan iki kişinin öldüğünün tespit edildiği belirtilen valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"09.09.2016 günü Hozat İlçemiz kırsalında terör örgütü mensuplarınca yola döşenen yüksek miktarda el yapımı patlayıcı düzeneği sivil bir aracın geçişi esnasında patlatılmış, olay yerinde parçalanmış halde bulunan araçta, orman kesimi işiyle iştigal eden 3 özel müteşebbisin bulunduğu ve şahıslardan 1'inin olay yerinde öldüğü tespit edilmişti. Devam eden çalışmalar neticesinde araçta bulunan DNA örneklerinden diğer 2 şahsın da hayatlarını kaybettiği tespit edilmiştir."

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