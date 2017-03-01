Kayıp çocuklar köyde saklanırken bulundu

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'da 10 gündür kayıp olan 14 ve 17 yaşlarındaki 2 kız ve 2 erkek çocuk, Yalvaç İlçesi'ne bağlı Çetince Köyü'nde, çocuklardan birinin dedesine ait evde saklanırken bulundu.

Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki kız çocuğu C.K., yaklaşık 10 gün önce evden kaçtı. Yedişehitler Ortaokulu'nda öğrenim gören kız kardeşi 14 yaşındaki K.A.K.'yi de yanına alan C.K., mahalleden tanıdıkları erkek arkadaşı 17 yaşındaki M.K.'yi aradı. M.K. de yine aynı mahalleden erkek arkadaşı 14 yaşındaki O.Ç.'yi çağırdı. Bir araya gelen 4 çocuk daha sonra ortadan kayboldu. Ailelerin başvurusu sonrası çocukların bulunması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çocuklardan O.Ç.'nin dedesinin, Yalvaç'a bağlı Çetince Köyü'nde oturduğu bilgisine ulaştı. Çocukların burada saklanmış olabileceğini değerlendiren jandarma, dün köye geldi. Jandarma 4 çocuğu O.Ç.'nin dedesinin evinde saklanırken buldu. Çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi görevlilerine, daha sonra savcının talimatıyla ailelerine teslim edildi.

Kayıp çocukların 1 hafta Isparta merkezde kiraladıkları bir evde kaldığı, daha sonra da Çetince Köyü'ne geldiği belirtildi.

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