Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...

Kayıp çocuklar köyde saklanırken bulundu

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'da 10 gündür kayıp olan 14 ve 17 yaşlarındaki 2 kız ve 2 erkek çocuk, Yalvaç İlçesi'ne bağlı Çetince Köyü'nde, çocuklardan birinin dedesine ait evde saklanırken bulundu. Isparta'nın Çünür...

Kayıp çocuklar köyde saklanırken bulundu

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'da 10 gündür kayıp olan 14 ve 17 yaşlarındaki 2 kız ve 2 erkek çocuk, Yalvaç İlçesi'ne bağlı Çetince Köyü'nde, çocuklardan birinin dedesine ait evde saklanırken bulundu.
Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki kız çocuğu C.K., yaklaşık 10 gün önce evden kaçtı. Yedişehitler Ortaokulu'nda öğrenim gören kız kardeşi 14 yaşındaki K.A.K.'yi de yanına alan C.K., mahalleden tanıdıkları erkek arkadaşı 17 yaşındaki M.K.'yi aradı. M.K. de yine aynı mahalleden erkek arkadaşı 14 yaşındaki O.Ç.'yi çağırdı. Bir araya gelen 4 çocuk daha sonra ortadan kayboldu. Ailelerin başvurusu sonrası çocukların bulunması için çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çocuklardan O.Ç.'nin dedesinin, Yalvaç'a bağlı Çetince Köyü'nde oturduğu bilgisine ulaştı. Çocukların burada saklanmış olabileceğini değerlendiren jandarma, dün köye geldi. Jandarma 4 çocuğu O.Ç.'nin dedesinin evinde saklanırken buldu. Çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi görevlilerine, daha sonra savcının talimatıyla ailelerine teslim edildi.
Kayıp çocukların 1 hafta Isparta merkezde kiraladıkları bir evde kaldığı, daha sonra da Çetince Köyü'ne geldiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.