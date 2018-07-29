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Kayıp çocuk denizde ölü bulundu

BURSA’nın Gemlik ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki Fevzi Can Alpaslan'ın denizde cansız bedeni bulundu. Dün evinin önünde oynarken ortadan kaybolan ve gece boyunca aranan Fevzi Can Alpaslan'nın şort ve tişörtü bugün Belediye İskelesi’nde...

Kayıp çocuk denizde ölü bulundu
BURSA’nın Gemlik ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki Fevzi Can Alpaslan'ın denizde cansız bedeni bulundu.
Dün evinin önünde oynarken ortadan kaybolan ve gece boyunca aranan Fevzi Can Alpaslan'nın şort ve tişörtü bugün Belediye İskelesi’nde bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün ‘drone’larla deniz yüzeyinde yaptığı aramalara Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi dalgıçları da su altında arama yaparak katıldı. Sahil Güvenlik dalgıçlarının su altında yaptıkları yarım saatlik aramanın ardından Fevzi Can Alpaslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkartılan Fevzi Can Alpaslan’ın cansız bedeni, cenaze aracına konularak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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