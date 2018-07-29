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Kayıp çocuk, 8 saat sonra yaralı bulundu

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, dün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan otizmli 11 yaşındaki Özkan D., jandarma, AFAD ve köylülerin aramaları sonucu 8 saat sonra köye 5 kilometre uzaklıkta yaralı halde bulundu. Gediz'e bağlı...

Kayıp çocuk, 8 saat sonra yaralı bulundu
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, dün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan otizmli 11 yaşındaki Özkan D., jandarma, AFAD ve köylülerin aramaları sonucu 8 saat sonra köye 5 kilometre uzaklıkta yaralı halde bulundu.
Gediz'e bağlı Göynükören köyünde oturan ailenin otizmli çocukları Özkan, dün saat 18.00 sıralarında evin bahçesinden çıkıp, gitti. Konuşma ve duyma engeli de olan torununun koşarak uzaklaştığını gören babaannesi Fadime D., koşmasına rağmen yetişemedi. Babaanne Fadime D., jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler, çocuğu aramaya başladı. Özkan, 8 saat sonra, bugün saat 02.00 sıralarında köye 5 kilometre uzaklıktaki Sarıdere Mevkisi'ndeki 20 metrelik uçurumun içinde görüldü. Özkan, buradan güçlükle çıkarıldı. Özkan'ın kol ve bacakları ile başından yaralandığı belirlendi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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