Kayıp çobanın yakılmış cesedi bulundu

Sait KARADUMAN/İHSANİYE (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye İlçesi'nde çoban 38 yaşındaki Hüseyin Akman'ın ormanlık alanda yakılmış cesedi bulundu. Olayla ilgili aynı köyden 3 kişi gözaltına alındı.

İhsaniye'ye bağlı Beyköy'de oturan ve çobanlık yapan Hüseyin Akman önceki gün eve dönmedi. Durumdan şüphelenen yakınları jandarmaya haber verdi. İhsaniye Jandarma Komutanlığı ekipleri Akman'ın bulunması için İhsaniye ile Beyköy arasındaki ormanlık arazide arama çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda Akman'ın dün ormanlık alanda dövülmüş ve yakılmış halde cesedi bulundu.

Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri aynı köyden F.S. ile oğlu ve eşini gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken, Hüseyin Akman'ın cenazesi Beyköy'de toprağa verildi.