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Kayıp çoban, ormanlıkta ölü bulundu

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), () - AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan çoban Bahtiyar Yaylaevi'nin (45), ormanlıkta cansız bedeni bulundu. Yaylaevi'nin, altında ölü bulunduğu ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu...

Kayıp çoban, ormanlıkta ölü bulundu

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), () - AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan çoban Bahtiyar Yaylaevi'nin (45), ormanlıkta cansız bedeni bulundu. Yaylaevi'nin, altında ölü bulunduğu ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. 
Dikmen ve Yeniköy mahalleleri arasındaki Babadağ Dağı eteklerinde, koyun çobanlığı yapan, evli, 4 çocuk babası Bahtiyar Yaylaevi'nden, salı günü haber alamayan yakınları, dağdaki ağılda bulanan çadıra gitti. Koyunları ağılda bulan yakınları, Yaylaevi'ne ulaşamayınca endişelenerek, jandarmaya haber verdi. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, Yaylaevi'ni bulmak için arama çalışması başlattı. Yaylaevi'nin bölgede yağmur sonrası meydana gelen sele kapılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, köylüler, jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar 2 gündür sürdürülürken, bugün saat 11.00 sıralarında Yaylaevi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Bahtiyar Yaylaevi, kaybolduğu yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Karadikenli mevkisindeki ormanlıkta, ardıç ağacının altında ölü bulundu. Yaylaevi'nin, ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Bahtiyar Yaylaevi'nin cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Yaylaevi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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