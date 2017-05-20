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Kayıp çoban 7 saatte bulundu

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR’ın Emirdağ İlçesi’nde yoğun sis ve yağmur nedeniyle yönünü kaybeden çoban 56 yaşındaki İbrahim Alaca, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Emirdağ’a bağlı Çatallı...

Kayıp çoban 7 saatte bulundu

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR’ın Emirdağ İlçesi’nde yoğun sis ve yağmur nedeniyle yönünü kaybeden çoban 56 yaşındaki İbrahim Alaca, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından bulundu.
Emirdağ’a bağlı Çatallı Köyü’nde hayvan otlatan çoban İbrahim Alaca, yoğun sis ve yağmur nedeniyle yolunu kaybetti. Alaca'ya ulaşamayan yakınları, saat 10.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek yardım istedi. Bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri özel arazi araçlarıyla yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından İbrahim Alaca'ya ulaşmayı başardı. Üşüyüp, yorgun düşen İbrahim Alaca’yı battaniyeye saran ekipler, jandarmaya teslim etti.

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