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Kayıp çiftin aracı dereye uçmuş olarak bulundu

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), () – BALIKESİR’in Manyas İlçesi'nde dün otomobille yola çıkan ve bir daha da kendilerinden haber alınamayan Nefise ve Ali Abdullah Akın çiftinin aracı, dereye uçmuş halde bulundu. Akın çiftine...

Kayıp çiftin aracı dereye uçmuş olarak bulundu

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), () – BALIKESİR’in Manyas İlçesi'nde dün otomobille yola çıkan ve bir daha da kendilerinden haber alınamayan Nefise ve Ali Abdullah Akın çiftinin aracı, dereye uçmuş halde bulundu. Akın çiftine ulaşılamazken, arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Manyas İlçesi'ne bağlı İrşadiye Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Ali Abdullah Akın, yanındaki eşi 42 yaşındaki Nefise Akın, dün öğle saatlerinde 10 K 6602 plakalı otomobille ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Akın çifti gece geç saatlere kadar eve dönmeyince, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çiftin aracı, Kocaçay'ın kolu olan Mürvetler (Ketenlik) Deresi'ne uçmuş halde bulundu. Araçta Nefise ve Ali Abdullah Akın çiftine ise ulaşılamadı.



Dere sularına kapıldığı düşünülen çifti arama çalışmaları sürerken, AFAD ekibinin aracı, yarın iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartacağı belirtildi.

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