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Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu (2)
GÜVENLİK 29.01.2020, 16:50
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün sonra cansız bedeni bulunan Ali Kaçar'ın (63) cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaçar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.
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