Kayıp balıkçıdan iz yok

BALIKESİR'de dün sabah kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına göle getirilecek büyük botla devam edileceği bildirildi.Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla, dün saat 09.00 sıralarında Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. 3 kayık bir süre sonra geri döndü. En son ağ toplarken diğer kayıktaki balıkçılar tarafından görülen Birol Dayı ise dönmedi.Saat 15.00 sıralarında jandarmaya haber verildi. ihbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Belediye Başkanı Tancan Barçin de bölgeye gelerek arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Şiddetli rüzgar da çıkınca çalışmalara ara verildi.Bugün Balıkesir Belediyesi'nden getirtilecek olan büyük bir botun göle indirilerek yeniden arama çalışmalarına başlanacağı bildirildi.Kocagöl Su Ürünleri Başkanı Kadir Oktay, dün saat 09.00 sıralarında 4 kayıkla göle balık avına çıktıklarını belirterek, "Ben 9.30-10.00 gibi geri döndüm. Birol arkadaşımızın yanında iki kayık daha vardı, onlar da saat 11.00 gibi geri döndüler. Araları 200 metreymiş, onlar gelirken, Birol Dayı ağ toplamaya devam ediyormuş. Aradan 2-3 saat geçti, dönmeyince endişelendik. Saat 15.00 oldu, hala dönmedi. Rüzgar da hızını artırmıştı. Jandarmayı aradım" dedi.

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