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Kayıp alzheimer hastasının çayda cesedi bulundu
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Yusuf Sertkaya'nın (90), Peri Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Mazgirt ilçesinde oturan Alzheimer hastası Yusuf Sertkaya, önceki gün evden...
GÜVENLİK 08.10.2019, 14:56
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Yusuf Sertkaya'nın (90), Peri Çayı'nda cansız bedeni bulundu.
Mazgirt ilçesinde oturan Alzheimer hastası Yusuf Sertkaya, önceki gün evden çıktı, ancak geri dönmedi. Yakınları, kendi imkanlarıyla yaptığı arama çalışmasından sonuç alamayınca jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Çaışmaları kapsamında dün, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Peri Çayı'nda arama yaptı. Aramalarda, Yusuf Sertkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Yapılan incelemenin ardından Yusuf Sertkaya'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Mazgirt ilçesinde oturan Alzheimer hastası Yusuf Sertkaya, önceki gün evden çıktı, ancak geri dönmedi. Yakınları, kendi imkanlarıyla yaptığı arama çalışmasından sonuç alamayınca jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Çaışmaları kapsamında dün, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Peri Çayı'nda arama yaptı. Aramalarda, Yusuf Sertkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Yapılan incelemenin ardından Yusuf Sertkaya'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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