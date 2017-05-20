Kayıp Alzheimer hastası yaralı bulundu ancak kurtarılamadı

Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara), ()- ANKARA'nın Çubuk İlçesinde 3 gündür kayıp diye aranan 82 yaşındaki İbrahim Tüzün, arazide düşme sonucu ağır yaralı halde bulundu. Tüzün, ekiplerin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İlçedeki evinden geçen salı günü ayrılan iki çocuk babası İbrahim Tüzün, bir daha geri dönmedi.

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Karaağaç Mahallesi Delipınar mevkiinde Tüzün'ü ağır yaralı olarak buldu. Evinden 6 kilometre uzaklıkta bulunan Tüzün için bölgeye jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek yaralandığı belirlenen İbrahim Tüzün yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen İbrahim Tüzün'ün bugün toprağa verileceği belirtildi.



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