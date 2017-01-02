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Kayıp alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Şadiye Yılmaz, ormanlık arazide ölü bulundu. Ayvacık'ın Kösedere Köyü'nde oturan Alzheimer hastası Şadiye Yılmaz, 3 gün önce kayboldu. Şadiye...

Kayıp alzheimer hastası ormanda ölü bulundu
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Şadiye Yılmaz, ormanlık arazide ölü bulundu.
Ayvacık'ın Kösedere Köyü'nde oturan Alzheimer hastası Şadiye Yılmaz, 3 gün önce kayboldu. Şadiye Yılmaz eve dönmeyince yakınları, jandarmaya bildirdi. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı. AFAD ekipleri, 3 gün süren çalışmaların ardından, Çamoba Köyü'nün 1 kilometre batısındaki arazide Şadiye Yılmaz'ın cesedini buldu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme ardından Şadiye Yılmaz'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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