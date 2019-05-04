Kayıp alzheimer hastası dere kenarında ölü bulundu

Uğur AYDIN/ARDANUÇ(Artvin),() - ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde dün sabahtan bu yana kayıp olan alzheimer hastası Fezair Yeni’nin (84) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Ardanuç ilçesi Ovacık Köyü'ndeki evinden dün sabah saatlerinde çıkan Fezair Yeni, geri dönmeyince yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri de alzheimer hastası olan yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlattı. Dün gece yarısına kadar sürdürülen ve sabah saatlerinde yeniden başlanan arama sırasında Fezair Yeni'nin Garnut Deresi kenarında cansız bedeni bulundu.

Yeni'nin cenazesi otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma soruşturma başlattı.

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