Kayıp alzheimer hastası 25 gündür aranıyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 25 gün önce kaybolan alzheimer hastası Avni Gür (71), yapılan tüm aramalara karşın henüz bulunamadı. Gür'ün oğlu Abdullah Gür, Kumluca'dan başlayıp Mersin'e kadar arama yaptıklarını belirtip, babasını hayatından endişe ettiklerini söyledi.

Kumluca'nın Temel Eğitim Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Avni Gür, 25 Mart pazar günü öğleden sonra evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yapılan tüm aramalardan sonuç alınamadı. Ailesi, kendi imkanlarıyla da Kumluca, Finike, Demre ve Kemer bölgesinde gelen ihbarları değerlendirerek arama yaptı. Avni Gür'ün fotoğraflarının da yer aldığı afişler bastırarak çevrede dağıtan aile, gelecek iyi haberi bekliyor.

EN SON DEMRE'DE GÖRÜLDÜ

Abdullah Gür, babasının hayatından endişe duyduğunu belirterek, kaybolduğunun ertesi günü Demre'de görüldüğünü, sonrasında bir daha hiç haber alamadıklarını söyledi. Gür, babasının daha önce de kaybolduğunu ve her seferinde Finike yolunda bulduklarını anlattı. Babasıyla ilgili ilk haber aldıkları yerin Demre olduğunu aktaran Gür, annesi, kardeşleri ve amcalarının merak ve endişe içinde beklediklerini belirtti. Abdullah Gür, babasının kaybolduğu gün başında siyah kasket, gri polar yelek, bordo desenli tişört, koyu renk kumaş pantolon bulunduğunu kaydetti.

'KOLUNDA TELEFON NUMARAM VAR'

Babasının sağ kolunda telefon numarası bulunduğunu vurgulayan Abdullah Gür, şunları söyledi:

"Babam 25 Mart günü 15.00 civarında evden çıkmış. Saat 18.00 civarı annem aradı. 'Baban gelmedi eve, kaybolmuş olabilir' dedi. Amcamla beraber babamı aramaya başladık. Saat 21.00 sıralarında polisi aradık. 'Babam kayıp bulamıyoruz. Yardımcı olun' dedik. Yakın civardaki polisi ve jandarmayı aradık. Sabah 05.00'e kadar izine rastlayamadık. Çok üzgünüz. Babamı bulamıyoruz. Yardım bekliyoruz. Hepimiz mahvolduk. Sağ bileğinde telefon numaram var. 2 yıl önce dövme olarak yaptırmıştım. Ailece ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Aramaya devam ediyoruz. İşimize, gücümüze bakamıyoruz. 25 gündür televizyonları arıyoruz. Hiçbir cevap da alamıyoruz. Ne olur 30 saniye yayınlasalar. Hiç kimse bize yardımcı olmadı."

Avni Gür'ün kardeşi Mevlüt Gür de 10 kardeş olduklarını, ağabeyi kaybolduktan sonra Kumluca'dan Muğla'ya, Antalya'dan Mersin'e kadar birçok yerde arama yaptıklarını, belediye aracılığıyla anons yaptırdıklarını ve birçok yere fotoğraflı kayıp ilanı yapıştırdıklarını söyledi. Gür, "Hayatından endişe duyuyoruz. Çok şaşkın durumdayız. Bütün yetkililerden yardım istiyoruz. Tam sözün bittiği yerdeyiz. 25 gündür gecemiz gündüzümüz belli değil. Bütün otogarlara fotoğraf yapıştırdık. Sosyal medyada paylaştık" dedi.



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