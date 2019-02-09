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Kayıp Afgan kadının, parçalanarak gömülmüş cesedi bulundu (2)

CESET 33 PARÇAYA AYRILMIŞ Burdur'da yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranırken dün cesedi toprağa gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu Mesude Haşimi'nin, öldürüldükten sonra cesedinin 33 parçaya bölündüğü ortaya çıktı. Cinayetle...

Kayıp Afgan kadının, parçalanarak gömülmüş cesedi bulundu (2)

CESET 33 PARÇAYA AYRILMIŞ
Burdur'da yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranırken dün cesedi toprağa gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu Mesude Haşimi'nin, öldürüldükten sonra cesedinin 33 parçaya bölündüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 Afgan şüpheliden birinin kadının eşi olduğu öğrenilirken, yakınları 2 çocuk annesinin 1 aydır kayıp olarak arandığını söyledi.
Haşimi'nin cenazesi Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"08.02.2019 günü 18.00 sıralarında Burdur merkez Bağlar Mahallesi'nde boş arazideki bir çukurda parçalanarak torbalara konulmuş gömülü vaziyette bir kadın cesedi bulunması üzerine, olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, maktulün Afgan uyruklu göçmen statüsünde ilimizde ikamet eden 1993 doğumlu M.H. olduğu tespit edilmiş ve olayın failleri olabilecekleri şüphesiyle maktulün Afgan uyruklu eşi S.A.R. ve eşinin kardeşi S.B.R. kasten öldürme suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına aldırılmışlardır. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir."
Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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