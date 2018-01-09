Kayıp 5 kişilik ailenin ceset parçaları, yanan evin enkazında bulundu (1)
KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin cesetleri, evin enkazında bulundu. Başsavcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aileye ait ceset parçalarına yanan...
09 Ocak 2018 Salı 16:10
KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin cesetleri, evin enkazında bulundu. Başsavcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aileye ait ceset parçalarına yanan enkazda ulaşıldığını ve arama çalışmalarının sona erdirildiğini duyurdu.
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