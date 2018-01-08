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Kayıp 5 kişilik aile için kum elekli arama

KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışması 40 gündür sürerken, yanan 2 evin enkazında dün gece cesetlerin kum elekleriyle arandığı ortaya çıktı. Kastamonu...

Kayıp 5 kişilik aile için kum elekli arama
KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışması 40 gündür sürerken, yanan 2 evin enkazında dün gece cesetlerin kum elekleriyle arandığı ortaya çıktı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Çataloğlu ailesi üyelerinin izine 40 gündür ulaşılamadı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, dün gece saatlerinde yanan evlerin enkazlarında detaylı inceleme ve arama yaptı. Ekipler, Bürme köyünde yanan 2 evin enkazı ve altında bulunan patates kuyularından aldıkları küle dönmüş maddeleri kum eleğinden geçirerek cesetleri arama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ulaştıkları bazı yeni delilleri incelenmek üzere muhafaza altına alarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. 
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda yanmış ceset bulundu.12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık'ta tutuklandı.3 gün sonra da Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

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