Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Kayınvalidesinin evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta Ashabil B.,, kendisine boşanma davası açan Canan B.'nin annesi Hayriye Y.'nin evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Canan B., 9 yıldır kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Ashabil B.'ye 3 ay önce boşanma...

Kayınvalidesinin evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ'ta Ashabil B.,, kendisine boşanma davası açan Canan B.'nin annesi Hayriye Y.'nin evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Canan B., 9 yıldır kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Ashabil B.'ye 3 ay önce boşanma davası açtı ve annesi Hayriye Y.'nin evine yerleşti. Eşi ve ailesini ölümle tehdit ettiği öne sürülen Ashabil B., iddiaya göre geçen pazar gecesi kayınvalidesinin Turan Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi. Olay olduğunda Hayriye Y. ile kızı Canan B. ve 2 torununun evde olmadığı belirtildi. Evdeki eşyaların bir bölümü yanarken, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınarak mahkeye çıkarılan Ashabil B.'nin serbest bırakdığı ifade edildi.
FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325