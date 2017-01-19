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Kayınvalidesini öldüren oda başkanına müebbet hapis

Fatih YILMAZ/TOKAT,()-TOKAT'ın Pazar ilçesinde tartıştığı kayınvalidesi Ayten Soy'u tabacayla vurarak öldüren eski Pazar Ziraat Odası Başkanı Yunus Taştan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Pazar ilçesinde, 2014 yılında, 10...

Kayınvalidesini öldüren oda başkanına müebbet hapis

Fatih YILMAZ/TOKAT,()-TOKAT'ın Pazar ilçesinde tartıştığı kayınvalidesi Ayten Soy'u tabacayla vurarak öldüren eski Pazar Ziraat Odası Başkanı Yunus Taştan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Pazar ilçesinde, 2014 yılında, 10 yıllık eşi Gülay Soy'dan ayrılan Yunus Taştan, geçtiğimiz yıl Haziran ayında tarladan evlerine gitmekte olan eski kayınvalidesi Ayten Soy ile yol üzerine karşılaştı. İddiaya göre, eşi Gülay Soy'dan ayrılmasına neden olarak Ayten Soy'u gösteren Yunus Taştan, eski kayınvalidesini kendisine ait ruhsatlı tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve daha sonra Turhal'da polise teslim olan Yunus Taştan hakkında, Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan Yunus Taştan'ın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme heyeti, Taştan'a ömür boyu hapis cezası verdi.

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