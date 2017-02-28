Kayınvalidesinden özür dileyip hediye aldı, davadan kurtuldu

ARSİN (Trabzon) () - TRABZON’un Arsin İlçesi’nde tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddia edilen kayınvalidesi H.A.’nın şikayeti nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan 19 yaşındaki Veli Yakup; elini öptüğü, hediye alıp özür diledıği kayınvalidesinin şikayetten vazgeçmesi üzerine mahkemelik olmaktan kurtuldu.

Kayınvalide 51 yaşındaki H.A. ile damadı 19 yaşındaki Veli Yakup arasındaki olay geçen yıl Şubat ayında meydana geldi. Kayınvalide H.A., kendisine telefon açan damadı Veli Yakup’un tehdit ve hakarette bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken devreye giren Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, taraflarla müzakerelere başladı. Müzakere sonrasında uzlaşmayı kabul eden kayınvalide H.A., Veli Yakup'un özür dilemesi ve hediye alması sonrasında suçlamadan vazgeçerek damadını mahkemelik olmaktan kurtardı.